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    Зеленський звільнив начальника СБУ в Криму

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    Зеленський звільнив начальника СБУ в Криму

    Указ №424/2019 про звільнення начальника ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим підписаний 24 червня

    Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олександра Шмітька.

    Відповідний указ №424/2019 від 24 червня опублікований на сайті глави держави.

    «Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим», - говориться в тексті указу.

    Раніше повідомлялося, що тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов прибув з візитом у Сполучені Штати Америки.

    Під час зустрічей Баканова в США особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

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