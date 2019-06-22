Баканов прибув з візитом до США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Баканов

В СБУ зазначили, що під час зустрічей Баканова в США особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Про це 22 червня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що візит відбувається на запрошення американської сторони для ознайомлення керівника СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. Під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи пані Фіоною Гіл, зокрема, обговорювалися практичні кроки стратегічного партнерства між двома державами.

«Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США», – наголосив Баканов.

Повідомляється, що особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа.

«У цьому контексті Баканов довів до американської сторони ряд стратегічних послань глави української держави. Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також Баканов наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів», - заявили в пресцентрі.

Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості послідовної підтримки з боку Конгресу Сполучених Штатів євроатлантичного курсу України.

«Член Палати Представників, Співголова Українського Конгресу пані Марсія Каптур під час зустрічі з Бакановим наголосила на підтримці України з боку американських законодавців у контексті подальшого поглиблення безпекового співробітництва між двома країнами», - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.