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    Зеленського вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС

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    Президент України Володимир Зеленський відвідав Дністровську гідроакумулюючу електростанцію - Зеленського вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС
    Президент України Володимир Зеленський відвідав Дністровську гідроакумулюючу електростанцію
    Фото: сайт президента України

    Завершення будівництва другої черги Дністровської ГАЕС заплановане на 4 квартал 2020 року

    Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об'єкт компанії «Укргідроенерго» Дністровську гідроакумулюючу електростанцію. Про це ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента України.

    Глава держави оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи «Укргідроенерго» - зазначили в «Укргідроенерго».

    «Повне будівництво Дністровської ГАЕС забезпечить підвищення надійності енергопостачання і розширить експортні можливості енергосистеми держави. Є можливість підтримувати якісну електроенергію в Молдову і в Румунію», - зазначив Володимир Зеленський.

    Дністровська ГАЕС є невід'ємною складовою частиною енергетичної стратегії держави до 2030 року. Під час відвідування електростанції глава держави оглянув три працюючі гідроагрегати і монтажні зони, де будують другу чергу Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату. Закінчення будівництва 4-го гідроагрегату другої черги Дністровської ГАЕС заплановано на 4 квартал 2020 року.

    «У цьому році ми плануємо до Дня енергетика зробити перший пуск агрегату. І в першому півріччі наступного року здати його в промислову експлуатацію», – зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

    «Укргідроенерго» є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранкову і вечірню годину-пік. «Укргідроенерго» закінчило перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд грн дивідендів. Інші державні компанії енергетичного сектору показують негативні результати. Збиток «Укренерго» склав 18 млрд грн за перше півріччя 2020 р., збиток НАЕК «Енергоатом» - 2,65 млрд грн, збиток «Центренерго» – 493 млн грн.

    будівництво Володимир Зеленський Укргідроенерго
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