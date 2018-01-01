Zelmer йде з українського ринку
- Сьогодні, 09:37
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У компанії заспокоїли: гарантійне обслуговування техніки Zelmer буде продовжуватися
З 2018 року найбільший європейський виробник побутової техніки - німецький концерн BSH не поставлятиме на український ринок техніку під торговою маркою Zelmer.
Про це повідомив гендиректор компанії «БСХ Побутова техніка» (представництво BSH в Україні) Сергій Максимов, передає LIGA.net.
«Рішення сконцентруватися на продажу техніки під ТМ Bosch було прийнято в минулому році. Компанія не ліквідує склад запчастин техніки Zelmer, тому гарантійне обслуговування техніки буде продовжуватися», - наголосив Максимов.
Сума угоди оцінювалася експертами в $187 млн.
Zelmer утримував сильні позиції в сегменті пилососів, прасок, комбайнів, фенів і т.д. В Україні компанія входила в ТОП-5 лідерів на ринку дрібної побутової техніки.