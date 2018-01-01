Zelmer йде з українського ринку

У компанії заспокоїли: гарантійне обслуговування техніки Zelmer буде продовжуватися

З 2018 року найбільший європейський виробник побутової техніки - німецький концерн BSH не поставлятиме на український ринок техніку під торговою маркою Zelmer. Про це повідомив гендиректор компанії «БСХ Побутова техніка» (представництво BSH в Україні) Сергій Максимов, передає LIGA.net. «Рішення сконцентруватися на продажу