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    Zelmer йде з українського ринку

    У компанії заспокоїли: гарантійне обслуговування техніки Zelmer буде продовжуватися
    З 2018 року найбільший європейський виробник побутової техніки - німецький концерн BSH не поставлятиме на український ринок техніку під торговою маркою Zelmer. Про це повідомив гендиректор компанії «БСХ Побутова техніка» (представництво BSH в Україні) Сергій Максимов, передає LIGA.net. «Рішення сконцентруватися на продажу
    • Сьогодні, 09:37
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    У компанії заспокоїли: гарантійне обслуговування техніки Zelmer буде продовжуватися

    З 2018 року найбільший європейський виробник побутової техніки - німецький концерн BSH не поставлятиме на український ринок техніку під торговою маркою Zelmer.

    Про це повідомив гендиректор компанії «БСХ Побутова техніка» (представництво BSH в Україні) Сергій Максимов, передає LIGA.net.

    «Рішення сконцентруватися на продажу техніки під ТМ Bosch було прийнято в минулому році. Компанія не ліквідує склад запчастин техніки Zelmer, тому гарантійне обслуговування техніки буде продовжуватися», - наголосив Максимов.

    Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH придбав найбільшого польського виробника дрібної побутової техніки Zelmer S.A. в 2013 році.

    Сума угоди оцінювалася експертами в $187 млн.

    Zelmer утримував сильні позиції в сегменті пилососів, прасок, комбайнів, фенів і т.д. В Україні компанія входила в ТОП-5 лідерів на ринку дрібної побутової техніки.

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