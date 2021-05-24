Земельна реформа. Міністр агрополітики анонсував нові податки й санкції РНБО

Щодо суб’єктів, які скористались правом безоплатної приватизації, планують ввести режим спеціального оподаткування

Мінагрополітики пропонує застосувати механізм санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) до «земельних махінаторів». Крім того, людей, які скористались правом безоплатної приватизації землі, пропонується обкласти новим податком. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму «Україна 30. Земля».

«Щодо земельних махінаторів, щодо тих, які зловживали правом та акумулювали величезні масиви землі: через санкційний механізм Ради національної безпеки та оборони та через відповідну підготовку всіх відповідних матеріалів надамо відповідні дані для того, щоби по відношенню до таких людей були застосовані санкції, і щоби призупинити ті процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель», – заявив Лещенко.

Міністр також зазначив, що необхідно дати відповідь на питання суспільству, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша – не отримала.

«Ми бачимо цю філософію через режим спеціального оподаткування щодо відношення до суб’єктів, які скористались правом безоплатної приватизації», – сказав він.

Лещенко також заявив, що частина землі була отримана в незаконний спосіб. «Ми на сьогодні відпрацьовуємо тих посадових осіб і громадян, які зловживали цим правом, і вони будуть нести юридичну відповідальність. Тому що строків давності по таких правопорушеннях немає», – повідомив міністр.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко переконана, що законопроєкт № 2194 продовжує стратегію щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.