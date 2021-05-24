  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Земельна реформа. Міністр агрополітики анонсував нові податки й санкції РНБО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський 24 травня підписав закон про земельну децентралізацію - Земельна реформа. Міністр агрополітики анонсував нові податки й санкції РНБО
    Зеленський 24 травня підписав закон про земельну децентралізацію
    Фото з відкритих джерел

    Щодо суб’єктів, які скористались правом безоплатної приватизації, планують ввести режим спеціального оподаткування

    Мінагрополітики пропонує застосувати механізм санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) до «земельних махінаторів». Крім того, людей, які скористались правом безоплатної приватизації землі, пропонується обкласти новим податком. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму «Україна 30. Земля».

    «Щодо земельних махінаторів, щодо тих, які зловживали правом та акумулювали величезні масиви землі: через санкційний механізм Ради національної безпеки та оборони та через відповідну підготовку всіх відповідних матеріалів надамо відповідні дані для того, щоби по відношенню до таких людей були застосовані санкції, і щоби призупинити ті процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель», – заявив Лещенко.

    Міністр також зазначив, що необхідно дати відповідь на питання суспільству, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша – не отримала.

    «Ми бачимо цю філософію через режим спеціального оподаткування щодо відношення до суб’єктів, які скористались правом безоплатної приватизації», – сказав він.

    Лещенко також заявив, що частина землі була отримана в незаконний спосіб. «Ми на сьогодні відпрацьовуємо тих посадових осіб і громадян, які зловживали цим правом, і вони будуть нести юридичну відповідальність. Тому що строків давності по таких правопорушеннях немає», – повідомив міністр.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

    Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко переконана, що законопроєкт № 2194 продовжує стратегію щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

    Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

    Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

    Читайте також:
    Теги: міністр РНБО санкції земля Мінагрополітики держава Роман Лещенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Земельна реформа. Міністр агрополітики анонсував нові податки й санкції РНБО