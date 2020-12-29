Землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства

Станом на зараз звернення на «гарячу лінію» посольства про допомогу не надходили

Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється

У Хорватії під час землетрусу 29 грудня незначних пошкоджень зазнала будівля українського посольства. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зазначається, що наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється.

Водночас, за даними дипломатів, станом на зараз звернення на «гарячу лінію» посольства про допомогу не надходили.

«За інформацією посольства України у Хорватії, 29 грудня за 60 км від Загреба було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,3 бали. Стихійне лихо було відчутно по всій країні. В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали. Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється», ─ йдеться у повідомленні.

Посольство України у Хорватії відкрило «гарячу лінію», на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.

Як повідомлялося, посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.

29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.

Також під час землетрусу загинула 13-річна дівчинка.