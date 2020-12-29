Землетруси в Хорватії. Посольство України оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів
Посольство радить не панікувати, стежити за повідомленнями місцевої влади і вчасно залишити будівлю
Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових підземних поштовхів. Про це йдеться на сторінці українського посольства в Facebook.
Українцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток сейсмологічної ситуації в Хорватії.
«Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати», ─ наголосили в дипломатичному представництві.
У посольстві зазначили, що у разі повторного поштовху потрібно буде негайно залишити будівлі, але не користуватися ліфтом.
«Варто також уникати перебування біля ліній електропередач та дерев. Наш телефон, у разі надзвичайної ситуації +385916051010», ─ йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.
Вранці 28 грудня в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.