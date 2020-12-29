Землетруси в Хорватії. Посольство України оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів

28-29 грудня у Хорватії сталася серія підземних поштовхів силою від чотирьох до шести балів

Посольство радить не панікувати, стежити за повідомленнями місцевої влади і вчасно залишити будівлю

Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових підземних поштовхів. Про це йдеться на сторінці українського посольства в Facebook.

Українцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток сейсмологічної ситуації в Хорватії.

«Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати», ─ наголосили в дипломатичному представництві.

У посольстві зазначили, що у разі повторного поштовху потрібно буде негайно залишити будівлі, але не користуватися ліфтом.

«Варто також уникати перебування біля ліній електропередач та дерев. Наш телефон, у разі надзвичайної ситуації +385916051010», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.

Вранці 28 грудня в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.