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    Землетруси в Хорватії. Посольство України оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів

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    28-29 грудня у Хорватії сталася серія підземних поштовхів силою від чотирьох до шести балів - Землетруси в Хорватії. Посольство України оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів
    28-29 грудня у Хорватії сталася серія підземних поштовхів силою від чотирьох до шести балів
    Фото з відкритих джерел

    Посольство радить не панікувати, стежити за повідомленнями місцевої влади і вчасно залишити будівлю

    Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових підземних поштовхів. Про це йдеться на сторінці українського посольства в Facebook.

    Українцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток сейсмологічної ситуації в Хорватії.

    «Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати», ─ наголосили в дипломатичному представництві.

    У посольстві зазначили, що у разі повторного поштовху потрібно буде негайно залишити будівлі, але не користуватися ліфтом.

    «Варто також уникати перебування біля ліній електропередач та дерев. Наш телефон, у разі надзвичайної ситуації +385916051010», ─ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.

    Вранці 28 грудня в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

    Теги: телефон українці посольство Хорватія Україна Facebook землетрус
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