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    У Мілані стався найпотужніший за 500 років землетрус

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    <span>Магнітуда землетрусу склала 3,8 балів&nbsp;</span> - У Мілані стався найпотужніший за 500 років землетрус
    Магнітуда землетрусу склала 3,8 балів 
    Фото: DW

    Єдиний сильніший землетрус, магнітуда якого склала приблизно 5 балів, стався в Мілані у 1396 році

    У четвер 17 грудня увечері під італійським містом Мілан стався потужний землетрус. Фахівці характеризують його як найсильніший за останні 500 років для цієї місцевості.

    Надзвичайна подія відбулася о 16.59 за місцевим часом (о 17.59 за київським).

    Магнітуда землетрусу – 3,9 балів, його епіцентр розташовувався на глибині 56 км від земної поверхні і лише в шести кілометрах від міста.

    Мешканці різних міст Північної Італії відчували коливання земної поверхні та підземні поштовхи. Через стурбованість вони телефонували до служб порятунку. Про жертви і постраждалих в країні не повідомляється.

    Люди розповіли, що на верхніх поверхах деяких будинків розгойдувалися люстри, пересувалися меблі. ЗМІ повідомили, що землетрус відчувався навіть на нижніх поверхах у столиці регіону Ломбардія. До поліції Монци надійшло близько 20 повідомлень від схвильованих мешканців. Із ратуші в Караваджо у межах запобіжних заходів евакуювали людей.

    Сильніший землетрус магнітудою 5 балів зафіксовано у цьому регіоні 26 листопада 1396 року, його епіцентр розташовувався у місті Монца, нині передмістя Мілана.

    Між іншим, цього тижня на острові Сицилія в Італії прокинувся вулкан ЕтнаЕтна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

    Теги: Італія надзвичайні ситуації землетрус
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