У Мілані стався найпотужніший за 500 років землетрус

Єдиний сильніший землетрус, магнітуда якого склала приблизно 5 балів, стався в Мілані у 1396 році

У четвер 17 грудня увечері під італійським містом Мілан стався потужний землетрус. Фахівці характеризують його як найсильніший за останні 500 років для цієї місцевості.

Надзвичайна подія відбулася о 16.59 за місцевим часом (о 17.59 за київським).

Магнітуда землетрусу – 3,9 балів, його епіцентр розташовувався на глибині 56 км від земної поверхні і лише в шести кілометрах від міста.

Мешканці різних міст Північної Італії відчували коливання земної поверхні та підземні поштовхи. Через стурбованість вони телефонували до служб порятунку. Про жертви і постраждалих в країні не повідомляється.

Люди розповіли, що на верхніх поверхах деяких будинків розгойдувалися люстри, пересувалися меблі. ЗМІ повідомили, що землетрус відчувався навіть на нижніх поверхах у столиці регіону Ломбардія. До поліції Монци надійшло близько 20 повідомлень від схвильованих мешканців. Із ратуші в Караваджо у межах запобіжних заходів евакуювали людей.

Сильніший землетрус магнітудою 5 балів зафіксовано у цьому регіоні 26 листопада 1396 року, його епіцентр розташовувався у місті Монца, нині передмістя Мілана.

Між іншим, цього тижня на острові Сицилія в Італії прокинувся вулкан Етна. Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.