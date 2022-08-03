Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені Росією

Зазначається, що ціну на товари для Лівану знижено вдвічі

Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах. Про це повідомило посольство України в Лівані.

Відзначається, що Україна пропонує Лівану купити зерно і борошно, щоб ці вкрадені Росією товари просто не зіпсувалися.

«За погодженням з власниками продукції в Україні на борту «Odyssia», а також щоб уникнути псування награбованого зерна і збереження його в Лівані, Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за наступними цінами: борошно пшеничне 350$ за тонну, ячмінь 180$ за тонну. Ціни у два рази нижче ринкових», – зазначили в посольстві.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на сьогодні черги на відправлення чекають 16 суден з українським продовольством.

Додамо, що 2 серпня перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.