Жінка на Львівщині погрожувала одному з кандидатів у президенти



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Жінка підтримувала іншого кандидата

Погрози надсилались за допомогою телефону

Поліція встановила особу, яка погрожувала одному з кандидатів у Президенти України. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Зловмисницею виявилася 26-річна мешканка Львівської області. Вона надсилала погрози з телефону свого батька. За словами підозрюваної, робила це, бо підтримує іншого кандидата.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив, що побоюється за своє життя.