Житель Кривого Рогу погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського

У листопаді 2020 року Володимир Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг та зустрівся з батьками

Чоловіку тепер загрожує до 6 років тюрми

Ввечері 15 лютого до поліції зателефонував чоловік і сказав, що планує підірвати будинок у Металургійному районі Кривого Рогу. Саме у ньому мешкають батьки Володимира Зеленського.

Нацполіція Дніпропетровщини повідомила: після того, як впевнилися, що за вказаною адресою «мінувальника» ніякої вибухівки немає і життю людей нічого не загрожує, відправилися шукати «терориста».

Правоохоронці за лічені години встановили особу так званого мінувальника. Це 59-річний місцевий житель, який не має роботи. Він перебував у своєму помешканні, звідки і дзвонив у стані алкогольного сп’яніння.

У нього вилучили сім-карту та телефон, з якого він і дзвонив до поліції.

Чоловік був напідпитку. Фото: Нацполіція

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 6 років.

Правопорушника затримали, вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

У відділі комунікацій Криворізького районного управління поліції журналістам підтвердили: у цьому домі справді живуть батьки Володимира Зеленського. Як пише «Информатор», чоловік повідомив, що підірве квартиру батьків президента, бо не задоволений своєю пенсією.

На місці «мінер» змінив свідчення і сказав, що насправді нічого не мінував і не планує, а просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським.