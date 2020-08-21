Жителі Чернівців пікетують обладміністрацію з вимогою не посилювати карантин



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Люди у Чернівцях не хочуть повернення до жорсткого карантину Фото: Укрінформ

Протестувальники вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам

У Чернівцях місцеві підприємці, працівники закладів харчування, продавці магазинів і ринків зібралися на мітинг біля обласної держадміністрації. Вони вимагають не впроваджувати жорстких карантинних обмежень через потрапляння обласного центру до червоної зони карантину.

Про це інформує Укрінформ.

Повідомляється, що декілька десятків протестувальників вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам.

Люди не розуміють, чому їх знову позбавляють роботи при тому, що кількість хворих на коронавірус в області не перевищує показників весни, адже система охорони здоров’я мала достатньо часу, щоб підготуватися до прийому значно більшої кількості хворих, ніж було навесні.

Проте зараз, як тільки показники захворюваності почали наближатися до весняного рівня, у Чернівцях знову вводять жорсткий карантин.

До пікетувальників вийшов перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Під час спілкування із людьми він назвав акцію політичною.

Чернівецьке інформагентство АСС повідомляє, що люди почали збирати підписи про дозвіл роботи установ та підприємств у червоній зоні, які потім передадуть представникам ОДА.

Напередодні, 20 серпня, Кабінет міністрів України оновив розподіл областей відповідно до кольорових зон карантину. Місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області потрапили до червоної зони карантину.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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За минулу добу станом на 21 серпня коронавірус в Україні виявили у 2106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 100 643 людини, із них 51 078 одужали, 2207 — померли.

Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус. У разі подальшого зростання захворюваності, забирати до лікарень будуть лише тяжко хворих.

Зазначимо, що напередодні в Україні госпіталізували 487 хворих на коронавірус - це рекорд за весь час епідемії. Днем раніше в Україні було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19.

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208.