У Харкові міська влада відмовилися закривати метро



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Ніякі обмеження щодо транспорту в Харкові вводитися не будуть, - Кернес

Згідно з вимогами Кабміну, Харків, перебуваючи в «червоній» зоні, повинен зупинити громадський транспорт, закрити освітні заклади, ресторани, ТРЦ та інше

Харків не буде зупиняти громадський транспорт через потрапляння до «червоної» карантинної зони. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради в п'ятницю, 7 серпня.

«Ніякі обмеження щодо транспорту в Харкові вводитися не будуть. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя в місті», - заявив мер міста Геннадій Кернес.

Згідно з вимогами Кабміну, Харків, перебуваючи в «червоній» зоні, повинен зупинити громадський транспорт, закрити освітні заклади, ресторани, ТРЦ та інше.

Як повідомлялося, Кабмін оновив список карантинних зон в Україні. У «червоній» зоні опинився Харків, а також райони в Рівненській і Чернівецькій областях. У «помаранчевій» зоні, зокрема, Львів, Івано-Франківськ і Чернівці.

Оприлюднено нову карту карантинних зон.

Згідно із поділом на карантинні зони, у «червоних» забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

Як свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, Луцьк і Тернопіль, які протягом тижня були в так званій червоній зоні та не хотіли посилювати карантин, опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно. Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

Глава МОЗ сьогодні, 7 серпня, також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.