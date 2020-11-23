Ексглава офісу Зеленського звернувся до Путіна і попросив «зробити крок назад»

Богдан вважає, що Путні може погодитися на компроміс і підписати інші домовленості замість Мінських угод

Богдан зазначив, що має на увазі «перепідписання Мінських угод»

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан закликав президента РФ Путіна «зробити крок назад». Своє звернення він озвучив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

«Зробіть крок назад. З точки зору всього світу і всіх людей ─ це буде вчинок сильного. Це буде перемога», ─ закликав Богдан.

Колишній керівник Офісу президента уточнив, що має на увазі «перепідписання Мінських угод».

Богдан додав, що існує певний алгоритм дій щодо Мінських угод, про який швидше за все, знає Путін.

На уточнююче питання журналістки, чи йде мова про якийсь компроміс замість Мінських угод, Богдан відповів позитивно.

Нагадаємо, 19 листопада попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».