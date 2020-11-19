«Росіяни пручаються». Українська делегація озвучила результати позачергового засідання ТКГ

РФ відмовилася від засідання політичної та безпекової підгруп але технічні питання розблокування КПВВ узгодити вдалось

У четвер, 19 листопада, відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи. Як повідомляє прес-служба ТГК, сторони узгодили технічні деталі щодо розблокування Росією роботи КПВВ «Золоте» та «Щастя».

«На жаль, попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася», – додали в українській делегації.

Чергове засідання ТКГ, як зазначає українська сторона, планується на 24-25 листопада.





10 листопада українська сторона відкрила КПВВ у Луганській та Донецькій областях. Російська сторона, попри домовленості, відмовилася пропустити місцевих мешканців в обидва боки за лінію розмежування.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».