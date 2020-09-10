Житлові будинки на 83% готові до зими – Мінрегіон



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Житловий фонд готується до нового опалювального сезону

Комплексно до зими підготовлено 129 912 будинків, що складає 82,6% від плану

Станом на початок вересня до опалювального сезону 2020/21 року підготовлено 82,6% житлового фонду України, а також 89,2% об’єктів соціально-культурного призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

«За інформацією з регіонів, станом на 1 вересня комплексно до зими підготовлено 129 912 будинків, що складає 82,6% від плану. Готовність житлового фонду, який обслуговується управителями, становить 82,8%, ОСББ, ЖБК або самостійно жителями – 81,9%, відомчого житлового фонду – 81,6%. На виконання робіт з ремонту та підготови житлового фонду до осінньо-зимового періоду залучено 1 566,7 млн грн, що складає 80,4% від запланованого», - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 вересня 2020 року вже підготовлено 36 136 об’єктів соціально-культурного призначення (89,2%), у тому числі: дошкільних навчальних закладів – 11 764 (90,3%), закладів освіти – 14 412 (91,1%) та 9 960 закладів охорони здоров’я (85,4%).

Також в Міненерго повідомили, що від початку місяця атомні електростанції виробили 50,2% всієї електроенергії у країні.

Нагадаємо, що у Міненерго також зазначили, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Очільниця відомства Ольга Буславець зазначала, що Україна входить до сезону із стабільно високими запасами палива.

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