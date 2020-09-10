Прориви на тепломережі в Києві виявлятимуть за допомогою дронів (фото)



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Дрони з тепловізором та відеокамерою досліджуватимуть тепломережі Фото: Київтеплоенерго

У «Київтеплоенерго» з’явився аеропідрозділ

У новому опалювальному сезоні комунальне підприємство «Київтеплоенерго» досліджуватиме тепломережі за допомогою аеромоніторингу. Його головне завдання — оперативне виявлення імовірних пошкоджень та «слабких місць» тепломереж, тепловтрат, моніторинг стану енергетичного обладнання. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

За допомогою тепловізора взимку та відеокамер у теплу пору року працівники дільниці з діагностики та аеромоніторингу «Київтеплоенерго» обстежуватимуть об’єкти теплового господарства столиці: виявлятимуть втрати теплоенергії та ймовірні витоки теплоносія, здійснюватимуть моніторинг стану димових труб котелень, градирень, теплотрас повітряного прокладання.

Результати аерообстежень із прив’язкою до джерел теплогенерації «Київтеплоенерго» вноситимуться у геоінформаційну систему тепломереж Києва.

Спеціалісти «Київтеплоенерго» пройшли навчання та отримали сертифікати для управління системою повітряного моніторингу на базі Matrice 210V2.0. Це потужний дрон із тепловізором та відеокамерою.

Аеропідрозділ «Київтеплоенерго» не має аналогів у теплоенергетиці України. Однак дрони як інструмент досліджень стану підземних тепломереж вже довели свою ефективність у європейських містах із подібними до київської системами теплопостачання. Наприклад, датська компанія Hofor — водо-, тепло- та газопостачальник у Копенгагені — застосовує дрони для пошуку витоків теплоносія й пошкоджень із 2017 року. У Великобританії Ноттингемський муніципалітет у 2020 році одним із перших у країні використав технологію аеромоніторингу дронами, що дозволило оперативно виявити витоки теплоносія та тепловтрати. Дрони з тепловізорами наразі також успішно використовують міста Швеції для моніторингу роботи систем життєзабезпечення.

«У Києві одна з найбільших розгалужених та складних систем централізованого опалення в Європі. Вона була збудована понад півстоліття тому, і показники зношеності досягають 80%. Замінити 2,7 тис. км мереж за рік чи два неможливо. Минулого року в Києві розпочалась масштабна програма заміни мереж. Водночас ми ретельно готуємо мережі та теплове обладнання до опалювального періоду, щоб мінімізувати вірогідність пошкоджень і відключень тепла взимку. Аеромоніторинг вже довів свою ефективність під час тестувань. В опалювальний сезон ця технологія прискорить пошук наявних і потенційних місць пошкоджень мереж, а це, у свою чергу, дозволить мінімізувати незручності для клієнтів через відключення гарячої води та опалення», – зазначив Василь Деревицький, директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, 7 вересня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону. Наразі «Київтеплоенерго» здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Було усунуто 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань.

7 вересня на тепломережах у центрі Києва сталися пошкодження. Без гарячого водопостачання лишилися вулиці в центрі столиці. Аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» усувають пошкодження на тепломережах – ТМ-2 та ТМ-8.