«Брехня та маніпуляції»: Кличко спростував чутки, що школи не готові до зими



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Школи Києва будуть з теплом

На підготовку шкіл до зими Київ витратив 443 млн грн.

Майже в усіх школах Києва завершено підготовку до опалювального сезону. Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

«Ви знаєте, напередодні виборів соціальними мережами шириться багато неправди і маніпуляцій. І те, що на опалення шкіл, нібито, немає коштів - це також брехня!» - заявив мер.

«На підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн. Ці кошти пішли на капітальний ремонт фасадів та покрівель, заміну вікон та ремонт теплопунктів. На капремонти систем центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. На сьогодні виконали понад 70% цих робіт і вони тривають», - повідомив Кличко.

Мер також нагадав, що порівняно з 2015 роком бюджет галузі освіти зріс втричі і становить 19,5 млрд грн – тобто третину бюджету міста.

Майже в 9 разів зросли видатки на розвиток та модернізацію закладів освіти, їх будівництво та реконструкцію.

«Тож, не вірте чуткам. Дякую, що звертаєтеся і перевіряєте інформацію! Школи міста будуть з теплом!» - наголосив Кличко.

Раніше мер повідомив, що Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону.

Як повідомлялося, у новому опалювальному сезоні у квитанціях за теплоенергію замість одного буде чотири рядки для платежу.

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