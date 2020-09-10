Стало відомо, про найбільшого виробника електроенергії та запасів на зиму



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Міністерство зазначає, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня

З початку вересня вже вироблено 50,2% всієї електроенергії

З початку місяця атомні електростанції виробили 50,2% всієї електроенергії у країні. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

ТЕЦ та ТЕС виробили 34,6% електроенергії, ВДЕ («зелена») – 8,8%, ГЕС та ГАЕС – 5,8%.

Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 3,39 млрд кВт/год. Це на 9,4% більше від плану та на 2,5% більше, ніж минулого року, розповіли у міністерстві.

«На атомних станціях у роботі 9 із 15 атомних енергоблоків, 6 блоків перебувають у плановому ремонті», – інформують у міністерстві.

Водночас, Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.

Зокрема, запаси палива становлять:

вугілля на складах – 2,96 млн тонн, що на 2 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (317,9%);

мазуту – 46,4 тис. тонн, що на 14,4 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (145,1%);

газу у підземних сховищах – 26,1 млрд куб. метрів, що становить 138,4% проти відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, що у Міненерго також зазначили, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Очільниця відомства Ольга Буславець зазначала, що Україна входить до сезону із стабільно високими запасами палива.