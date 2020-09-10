Стало відомо, про найбільшого виробника електроенергії та запасів на зиму
З початку вересня вже вироблено 50,2% всієї електроенергії
З початку місяця атомні електростанції виробили 50,2% всієї електроенергії у країні. Про це повідомляє Міністерство енергетики.
ТЕЦ та ТЕС виробили 34,6% електроенергії, ВДЕ («зелена») – 8,8%, ГЕС та ГАЕС – 5,8%.
Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 3,39 млрд кВт/год. Це на 9,4% більше від плану та на 2,5% більше, ніж минулого року, розповіли у міністерстві.
«На атомних станціях у роботі 9 із 15 атомних енергоблоків, 6 блоків перебувають у плановому ремонті», – інформують у міністерстві.
Водночас, Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.
Зокрема, запаси палива становлять:
вугілля на складах – 2,96 млн тонн, що на 2 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (317,9%);
мазуту – 46,4 тис. тонн, що на 14,4 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (145,1%);
газу у підземних сховищах – 26,1 млрд куб. метрів, що становить 138,4% проти відповідного періоду минулого року.
Нагадаємо, що у Міненерго також зазначили, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Очільниця відомства Ольга Буславець зазначала, що Україна входить до сезону із стабільно високими запасами палива.