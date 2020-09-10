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    Стало відомо, про найбільшого виробника електроенергії та запасів на зиму

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    <span>Міністерство зазначає, що підготовка до&nbsp;осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня</span> - Стало відомо, про найбільшого виробника електроенергії та запасів на зиму
    Міністерство зазначає, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня

    З початку вересня вже вироблено 50,2% всієї електроенергії

    З початку місяця атомні електростанції виробили 50,2% всієї електроенергії у країні. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

    ТЕЦ та ТЕС виробили 34,6% електроенергії, ВДЕ («зелена») – 8,8%, ГЕС та ГАЕС – 5,8%.

    Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 3,39 млрд кВт/год. Це на 9,4% більше від плану та на 2,5% більше, ніж минулого року, розповіли у міністерстві.

    «На атомних станціях у роботі 9 із 15 атомних енергоблоків, 6 блоків перебувають у плановому ремонті», – інформують у міністерстві.

    Водночас, Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.

    Зокрема, запаси палива становлять:

     вугілля на складах – 2,96 млн тонн, що на 2 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (317,9%);

     мазуту – 46,4 тис. тонн, що на 14,4 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (145,1%);

     газу у підземних сховищах – 26,1 млрд куб. метрів, що становить 138,4% проти відповідного періоду минулого року.

    Нагадаємо, що у Міненерго також зазначили, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Очільниця відомства Ольга Буславець зазначала, що Україна входить до сезону із стабільно високими запасами палива.

    ТЕС Міненерго ТЕЦ Україна Ольга Буславець
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