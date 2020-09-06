У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що доведеться платити



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У квитанціях за теплоенергію замість одного буде чотири рядки для платежу

У новому опалювальному сезоні у квитанціях за теплоенергію замість одного буде чотири рядки для платежу

Про це повідомила начальниця Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко, пише finance.ua.

«У зв’язку з новим законодавством зараз ще додасться чотири платежі: за саму послугу, за абонентське обслуговування, за обслуговування вузлів обліку і за встановлення приборів. Квитанція буде одна, але планують, якщо зараз не приймуть змін до законодавства, чотири рядки – це чотири різні напрямки», – пояснила чиновниця.

За її словами, в період опалювального сезону кількість скарг від споживачів збільшується, оскільки «місяць на місяць – різні суми, різні цифри».

Зазначається, що оновлені платіжки почали надходити містянам ще з 1 травня 2020 року. За ці послуги користувачі платили і раніше, проте їх включали до загальної суми в квитанції, розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Чиновники обіцяли, що з введенням чотирьох рядків загальний платіж за газ і тепло не підвищать, що просто кожен рядок виділили окремо. Але по суті платежі подорожчали», – додав він.

У системі ГІОЦ (головний інформаційно – обчислювальний центр) з травня справді з’явилися нові рядки як-от «внески ЦО КПВОК «Київтеплоенерго» чи «внески ЦПГВ (централізоване постачання гарячої води) «Київтеплоенерго», але при цьому тариф на центральне опалення чи гаряче водопостачання не зменшився.

Наразі заборгованість киян перед «Київтеплоенерго», за словами Віри Радченко, складає 600 млн гривень. В цілому після переходу до адаптивного карантину люди почали активніше сплачувати за послуги. Наразі кияни покрили 92%, а подекуди і 115% (за рахунок старих боргів) вартості послуг.

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