Житомирщина потерпає від нашестя вовків

Поблизу селищ Оліївка, Кам’янка, Піщанка вовки «прогулювалися», шукаючи здобич

Жителі Житомирщини потерпають від небаченої навали лісових вовків. Якщо раніше тварини традиційно жили у лісах півночі області, то тепер у пошуках здобичі вони активно перебираються на південь. Про те, що вовків помітили у Черняхівському районі, інформують в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.



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Поблизу селищ Оліївка, Кам’янка, Піщанка вовки «прогулювалися», шукаючи здобич

Жителі Житомирщини потерпають від небаченої навали лісових вовків. Якщо раніше тварини традиційно жили у лісах півночі області, то тепер у пошуках здобичі вони активно перебираються на південь.

Про те, що вовків помітили у Черняхівському районі, інформують в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

«Пара сіромах настільки близько підходила до сіл навіть і Житомирського району, що їх бачили звичайні перехожі. Поблизу Оліївки, Кам’янки, Піщанки вовки «прогулювалися», шукаючи здобич. Враховуючи численні напади на домашніх та свійських тварин, єгерська служба та районні мисливствознавці вирішили влаштувати облаву на вовків», - йдеться у повідомленні.

Першими про різке збільшення популяції вовків на Житомирщині заговорили жителі с.Обиходи Коростенського району, які з острахом виходять на вулицю. Хижаки полюють на свійську птицю, а останнім часом почали загризати домашніх собак.