Життя в окупації: кримчани доганяють росіян за алкоголізмом

Ситуація з алкоголізмом в окупованому Криму загрозлива

За даними 2017 року, понад 27 тисяч кримчан страждають на алкоголізм, і ця цифра «жахлива». Про це заявила на прес-конференції у Сімферополі головний позаштатний спеціаліст-нарколог російського «міністерства охорони здоров'я» окупованого Криму Марина Шоренко. За її словами, виведення з запою й лікування алкоголізму без



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація з алкоголізмом в окупованому Криму загрозлива

За даними 2017 року, понад 27 тисяч кримчан страждають на алкоголізм, і ця цифра «жахлива». Про це заявила на прес-конференції у Сімферополі головний позаштатний спеціаліст-нарколог російського «міністерства охорони здоров'я» окупованого Криму Марина Шоренко.

За її словами, виведення з запою й лікування алкоголізму без сторонньої допомоги «майже неможливе й небезпечне», повідомляє рупор окупаційної влади півострова «Крыминформ».

У Севастополі також ситуацію з алкоголізмом вважають загрозливою. За словами в.о. начальника головного управління споживчого ринку та ліцензування міста Маріетти Чернічкіної, в місті «значно зросло споживання алкоголю й кількість злочинів у стані алкогольного сп'яніння».

Крим і Севастополь погіршили свої позиції в «Національному рейтингу тверезості – 2017» сусідньої Росії. Як повідомляє проект «Трезвая Россия», за рік анексований Крим опустився в рейтингу на 23 позиції: з 29-го місця минулого року він змістився на 52-й рядок у нинішньому. Севастополь же втратив двадцять одну позицію, опинившись на 41-му місці.

Як відомо, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: Крим.Реалії