Жінку звинуватили у передачі секретних даних українській розвідці

В окупованому РФ Криму так званий «міський суд» Севастополя засудив уродженку Бахчисарая 1955 року народження до 12 років у колонії загального режиму. Окупанти визнали її винною у державній зраді – «у передачі секретних відомостей розвідці Міністерства оборони України». Про це повідомляє пресслужба «суду», а деталі розповідає російська служба BBC.

Раніше українська уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова зазначала, що йдеться про пенсіонерку Галину Довгополу. Омбудсмен писала, що вона – громадянка України, а «суд» повідомляє, що Росії.

Кримінальну справу «суд» розглядав у закритому режимі через «державну таємницю» і визнав її винною за статтею 275 КК РФ (державна зрада).

Пенсіонерка начебто збирала розвідувальну інформацію про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту – «йдеться про дані, які розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивні і таблицями чергового радиста і таблицями телефонних, телеграфних і радіо- позивних на мирний час».

Жінку затримали у Севастополі у 2019 році. Тоді ФСБ заявляла, що її завербували українські спецслужби за завданням розвідки Міноборони. Тоді ж Довгополу арештували й етапували у СІЗО №2 у Москві.

До слова, Андрій Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50 в Донецькій області. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%. У Верховній Раді Аксьонов займе місце депутата Романа Требушкіна, який пішов із посади через перемогу на місцевих виборах 2020 року, ставши мером Покровська. У 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Андрія Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР». А у 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.