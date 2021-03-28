«Водна блокада»: в Криму повідомили, з ким судитимуться

«Глава кримського парламенту», обурений через водну блокаду Криму, звинувачує українську владу

Влада незаконно окупованого Криму вирішила пред'явити позов щодо нібито водної блокади півострова трьом громадянам України.

Йдеться про колишніх депутатів Верховної Ради Андрія Сенченка і Рефата Чубарова, а також чинного – Мустафу Джемілєва. Про це заявив «глава кримського парламенту» Володимир Константинов, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Константинова, позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово в ЗМІ заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка «повинна кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду й фізичного знищення людей».

У своєму коментарі «глава кримського парламенту» акцентував увагу на тому, що Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв є ще й «лідерами екстремістської організації» Меджліс кримськотатарського народу.

Також він підкреслив, що відповідальність за водну блокаду несе «як попереднє керівництво України», яке сім років тому санкціонувало перекриття Північно-Кримського каналу, так і нинішнє, яке «продовжує політику щодо недопуску подачі води» в Крим.

Нагадаємо, що нещодавно в ООН закликали Росію негайно припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму.