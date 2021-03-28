У Криму захисників не пускають у СІЗО до журналіста Єсипенка

Окупанти утримують Єсипенка у слідчому ізоляторі Сімферополя

Незалежним захисникам продовжують блокувати доступ до арештованого в окупованому Криму фрілансера «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка. Наразі окупанти утримують його у слідчому ізоляторі Сімферополя. Про це адвокат Олексій Ладін розповів «Радіо Свобода».

За словами Ладіна, із 10 березня до сьогодні жоден із незалежних адвокатів не може потрапити до журналіста на побачення, щоб з’ясувати позицію.

Але захисники не залишатимуть спроб потрапити до арештованого.

Юрист розповів,у СІЗО посилаються на те, що Єсипенко нібито добровільно відмовляється від інших захисників, окрім «призначеного адвоката».

«Органи ФСБ разом зі співробітниками СІЗО проводять цілі операції з недопущення, в тому числі мене, до Владислава Єсипенка. У мене є основи припускати, що на нього здійснюється як фізичний, так і психологічний тиск із метою отримати потрібні свідчення або для чогось іще. Але цілком очевидно, що, якщо ФСБ прикладає такі зусилля для того, щоб приховувати людину, в них явно недобрі наміри.

Рано чи пізно незалежний захист потрапить до нього і ми з’ясуємо його позицію. Ми будемо продовжувати всіма законними методами домагатися зустрічі з ним, аби виявити, зазнає він тортур чи ні. Якщо він зазнає тортур, ми зробимо все, щоб це припинити», – сказав Олексій Ладін.

Нагадаємо, 10 березня російські силовики в окупованому Криму затримали Єсипенка нібито за «збір інформації в інтересах спецслужб України». Підконтрольний Кремлю «суд» окупованого Криму відправив співробітника «Радіо Свобода» під арешт. 12 березня його заарештували на два місяці, до 11 травня. При цьому кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста.

Єсипенка затримали після акції до дня народження українського поета Тараса Шевченка. Вона відбувалася у Сімферополі 9 березня.

Прокуратура Криму (Київ) відкрила справу через незаконне позбавлення волі співробітника «Радіо Свобода».