Голова Сумської ОВА просить «колекціонерів» повернути запчастини від російської техніки

Голова Сумської ОВА просить українців повернути трофейні запчастини від російської техніки, бо вона має служити Збройним силам України

Трофейна техніка, захоплена у рашистських окупантів, має працювати на захист України

Збройні сили просять українців повернути трофеї, відібрані у російських військових. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький написав у Telegram.

«Військові Збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни», – пояснив Живицький прохання ЗСУ.

Голова Сумської ОВА наголосив, що для цивільних усі зібрані трофеї становлять лише колекційну цінність. А Збройні сили завдяки цим деталям зможуть повноцінно використовувати залишену російськими військами та відбиту українцями в бою ворожу техніку.

«В разі наявності у вас будь-яких запчастин від військової техніки, просимо повернути і допомогти нашій армії», – звернувся до «колекціонерів» Дмитро Живицький.

Нагадаємо, у березні український пенсіонер викрав у окупантів повну вантажівку боєприпасів та передав її ЗСУ.

А на тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод «Ртуть-БМ».

Збирають трофеї й українські військовослужбовці. Так, на початку квітня нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.

Додамо, що підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку ще на початку березня.