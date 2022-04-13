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    Голова Сумської ОВА просить «колекціонерів» повернути запчастини від російської техніки

    Голова Сумської ОВА просить українців повернути трофейні запчастини від російської техніки, бо вона має служити Збройним силам України - Голова Сумської ОВА просить «колекціонерів» повернути запчастини від російської техніки
    Голова Сумської ОВА просить українців повернути трофейні запчастини від російської техніки, бо вона має служити Збройним силам України
    фото: Telegram Живицького

    Трофейна техніка, захоплена у рашистських окупантів, має працювати на захист України

    Збройні сили просять українців повернути трофеї, відібрані у російських військових. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький написав у Telegram.

    «Військові Збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни», – пояснив Живицький прохання ЗСУ.

    Голова Сумської ОВА наголосив, що для цивільних усі зібрані трофеї становлять лише колекційну цінність. А Збройні сили завдяки цим деталям зможуть повноцінно використовувати залишену російськими військами та відбиту українцями в бою ворожу техніку.

    «В разі наявності у вас будь-яких запчастин від військової техніки, просимо повернути і допомогти нашій армії», – звернувся до «колекціонерів» Дмитро Живицький.

    Нагадаємо, у березні український пенсіонер викрав у окупантів повну вантажівку боєприпасів та передав її ЗСУ.

    А на тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод «Ртуть-БМ».

    Збирають трофеї й українські військовослужбовці. Так, на початку квітня нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.

    Додамо, що підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку ще на початку березня.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Голова Сумської ОВА просить «колекціонерів» повернути запчастини від російської техніки