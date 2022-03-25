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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю

    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю
    фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

    Ліквідовані окупанти мали бойовий досвід

    Українські захисники знищили трьох бійців росгвардії з Чечні і взяли трофейну зброю й техніку. Про це повідомляє пресслужба 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

    «Судячи з документів, закарпатській бригаді намагалися протистояти гвардійці 46-ї окремої бригади оперативного призначення нацгвардії Росії – найбільшого з’єднання військ росгвардії, яке базується в Чечні. Це з’єднання було створене ще в 2000 році для боротьби з силами чеченського спротиву, котрі воювали з Кремлем, тому має тривалий досвід бойових дій. Однак він не допоміг при зустрічі зі штурмовиками 128 бригади Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

    У результаті бойової сутички знищені троє росгвардійців, котрі служили в 94-му полку бригади, що дислокується в м.Гудермес, та 96-му полку, що дислокується в м.Урус-Мартан Чеченської республіки.

    «У знищених ворогів вилучені особисті жетони та документи: шляховий лист водія БТР-80 із даними водія, старшого машини, витратами пального тощо. Також було знайдено зошит зі списком особового складу: 14 військових, у тому числі один офіцер. Відомість про бойову техніку підрозділу – чотири бронетранспортери «БТР-80» і три військові вантажівки «Урал 4320». Штурмовики 128 бригади взяли також трофеї – неушкоджений БТР-80 та зброю – кулемети Калашникова, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) з боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

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    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю
    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю
    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю
    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю
    фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

    Напередодні військові повідомили, що росіяни крадуть трактори у чернігівських аграріїв.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю