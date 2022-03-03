Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку

Деякі підбиті машини ще можна відремонтувати та віддати українській армії

Інженери приступили до вивчення пошкоджень та ремонту

Підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

«Це СБРМ «Тігр». Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т). Модуль був призначений для розвідки повітряних цілей та протидії роботі української авіації. Під час бою екіпаж модуля було знищено.

Також бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї.

Крім того, українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30.

Нагадаємо, що російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.