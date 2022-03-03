  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку

    Деякі підбиті машини ще можна відремонтувати та віддати українській армії&nbsp; - Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку
    Деякі підбиті машини ще можна відремонтувати та віддати українській армії 
    фото: Укроборонпром

    Інженери приступили до вивчення пошкоджень та ремонту

    Підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

    «Це СБРМ «Тігр». Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!» – йдеться у повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку
    Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку

    Нагадаємо, підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т). Модуль був призначений для розвідки повітряних цілей та протидії роботі української авіації. Під час бою екіпаж модуля було знищено.

    Також бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї.

    Крім того, українські військові збили над Ірпенем російський літак СУ-30.

    Нагадаємо, що російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

    Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

    Читайте також: Як спілкуватися з росіянами. Розбиваємо 35 путінських фейків про війну в Україні
    Теги: Росія Міноборони армія війна промисловість завод машини військові Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку