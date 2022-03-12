Бійці ЗСУ показали здобуті на Чернігівщині трофеї (фото)

Також наші захисники взяли полонених

Техніка окупантів знищена або ж надалі буде служити на благо України

Сили оборони оперативного командування «Північ» продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ. Про це йдеться на сторінці командування у Facebook.

За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

«Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон», – поінформували військові.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах.

«Крім того, поблизу Чернігова «наші котики» знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову», – повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині.

Також українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.

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