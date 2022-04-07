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    Події в Україні

    ЗСУ знищили ворожий «Бук», ще кілька захопили як трофеї (фото)

    Захоплена ворожа техніка послужить нашій армії - ЗСУ знищили ворожий «Бук», ще кілька захопили як трофеї (фото)

    Захоплена ворожа техніка послужить нашій армії

    фото: Командування Сил Спеціальних Операцій

    Групи спецпризначенців полюють на протиповітряні системи ворога

    Учора в одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила зенітно-ракетний комплекс «Бук». Про це повідомило Командування Сил Спеціальних Операцій.

    Після чого оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта та знищили пусково-заряджаючу установку ЗРК «Бук». А згодом взялися до зачистки місцевості.

    А вже сьогодні, 7 квітня, бійці групи ССО захопили кілька одиниць техніки ворожої ППО під час проведення спеціальних дій. Зокрема, мова йде про блоки проміжного управління комплексу «Бук М1», ЗРК «Бук М2».

    «Захоплена ворожа техніка є придатною для використання. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Тож іноді навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем!», – йдеться в повідомленні.

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    Знищена ворожа техніка більше нікому не зашкодить. фото: Командування Сил Спеціальних Операцій
    Знищена ворожа техніка більше нікому не зашкодить. фото: Командування Сил Спеціальних Операцій
    Захоплена ворожа техніка послужить нашій армії. фото: Командування Сил Спеціальних Операцій
    Захоплена ворожа техніка послужить нашій армії. фото: Командування Сил Спеціальних Операцій
    Знищена ворожа техніка більше нікому не зашкодить. фото: Командування Сил Спеціальних Операцій
    Захоплена ворожа техніка послужить нашій армії. фото: Командування Сил Спеціальних Операцій

    Нагадаємо, раніше рашисти «подарували» українській армії зенітно-ракетний комплекс «Бук» (фото).

    Також ЗСУ знищили російський «Бук» на Чернігівщині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна мова Бук Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили ворожий «Бук», ще кілька захопили як трофеї (фото)