Жодного пострілу від початку доби. На Донбасі зберігається «режим тиші»



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Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це сказав на брифінгу речник пресслужби Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша», - сказав він.

За його словами, ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.

Речник Міноборони також нагадав, що в п'ятницю, 14 серпня, в районі проведення ООС було зафіксовано чотири порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Він зазначив, що у двох випадках це були провокації з використанням стрілецької зброї. Так, зранку то вдень противник здійснив обстріл по позиціях українських бійців в районі Авдіївки.

Враховуючи той факт, що обстріли мали провокативний характер та не несли загрози життю та здоров’ю українським військовим, вогонь у відповідь не відкривався.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає, додав речник МОУ. Він також зазначив, що, як повідомлялося раніше, ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках фронту, що є порушенням досягнутих домовленостей. 14 серпня, українськими військовими виявлено два факти додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.