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    Bellingcat оприлюднив дані про стеження ФСБ за Навальним

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    Bellingcat оприлюднив дані про стеження ФСБ за Навальним

    У «справі Навального» у вільний доступ викладено більше деталей

    Журналіст Bellingcat Христо Грозєв опублікував дані про всі переміщення співробітників ФСБ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 

    Документ викладено у вільний доступ в інтернеті. Він розділений на списки за прізвищами: Осипов, Калашников, Кривощоков, Швець та інші. У кожному з переліків вказані дані про їх переміщення на поїздах і літаках, а також вказані пункти відбуття і призначення, дата, номери рейсів та інші деталі.

    Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

    Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.

    Теги: Росія розслідування Олексій Навальний ФСБ новости
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