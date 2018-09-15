Журналіст CNN про Трампа: Він зробив набагато більше, ніж визнають його вороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: yes-ukraine.org Фарід Закарія

Фарід Закарія вважає низькою ймовірність імпічменту Трампа

Ймовірність, що президенту США Дональду Трампу найближчим часом буде оголошено імпічмент, складає близько 20%, вважають ведучий програми Fareed Zakaria GPS на CNN Фарід Закарія та ведучий програми HARDtalk на BBC Стівен Сакур.

«На початку минулого року я би сказав, що шанс імпічменту Трампа лише 5%, зараз – 15-20%, але я все одно думаю що ймовірність насправді мала. Але те, що всі ці люди (Пол Манафорт та інші фігуранти розслідування) співпрацюють з Робертом Мюллером по суті підвищує шанси», – сказав Фарід Закарія, виступаючи на на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Журналіст CNN додав, що президент США робить багато кроків, які підтримуються його виборцями.

«Він зменшив податки, дерегулював економіку, призначив консервативних суддів. Він більше стверджується в різних сферах, які стосуються закону й порядку - консерваторам це приємно. Він зробив набагато більше, ніж визнають його вороги», - додав він.

В свою чергу Стівен Сакур з BBC погодився, що розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера підвищує ймовірність імпічменту.

«Роберт Мюллер чітко зачепив саме те болюче місце, де можна розслідувати і Дональда Трампа очевидно це дуже турбує … Є ймовірність близько 10-20% відсотків, що Дональд Трамп не добуде свій термін на посту президента. Звичайно це буде жахливо, ситуація буде токсичною і поляризованою», - підсумував він.

Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.