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    Журналіст CNN про Трампа: Він зробив набагато більше, ніж визнають його вороги

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    Фарід Закарія - Журналіст CNN про Трампа: Він зробив набагато більше, ніж визнають його вороги
    Фото: yes-ukraine.org
    Фарід Закарія

    Фарід Закарія вважає низькою ймовірність імпічменту Трампа

    Ймовірність, що президенту США Дональду Трампу найближчим часом буде оголошено імпічмент, складає близько 20%, вважають ведучий програми Fareed Zakaria GPS на CNN Фарід Закарія та ведучий програми HARDtalk на BBC Стівен Сакур.

    «На початку минулого року я би сказав, що шанс імпічменту Трампа лише 5%, зараз – 15-20%, але я все одно думаю що ймовірність насправді мала. Але те, що всі ці люди (Пол Манафорт та інші фігуранти розслідування) співпрацюють з Робертом Мюллером по суті підвищує шанси», – сказав Фарід Закарія, виступаючи на на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

    Журналіст CNN додав, що президент США робить багато кроків, які підтримуються його виборцями.

    «Він зменшив податки, дерегулював економіку, призначив консервативних суддів. Він більше стверджується в різних сферах, які стосуються закону й порядку - консерваторам це приємно. Він зробив набагато більше, ніж визнають його вороги», - додав він.

    В свою чергу Стівен Сакур з BBC погодився, що розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера підвищує ймовірність імпічменту.

    «Роберт Мюллер чітко зачепив саме те болюче місце, де можна розслідувати і Дональда Трампа очевидно це дуже турбує … Є ймовірність близько 10-20% відсотків, що Дональд Трамп не добуде свій термін на посту президента. Звичайно це буде жахливо, ситуація буде токсичною і поляризованою», - підсумував він.

    Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

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