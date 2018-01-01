Журналіст Назімов, якого заарештували в окупованому Криму, оголосив голодування

За версією слідства, Назімов вимагав гроші у представника Алуштинської організації «Єдиної Росії» за нерозголошення відомостей, що ганьблять членів партії

Заарештований в окупованому Криму редактор видання «Твоя Газета» Олексій Назімов оголосив голодування. Про це повідомляє «Крим.Реаліі» з посиланням на адвоката Олексія Ладіна. «Сьогодні я отримав інформацію, що Назімова привозили ознайомитися з матеріалами його справи в Алуштинський суд. В цей час він встиг



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Олексій Назімов

За версією слідства, Назімов вимагав гроші у представника Алуштинської організації «Єдиної Росії» за нерозголошення відомостей, що ганьблять членів партії

Заарештований в окупованому Криму редактор видання «Твоя Газета» Олексій Назімов оголосив голодування.

Про це повідомляє «Крим.Реаліі» з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

«Сьогодні я отримав інформацію, що Назімова привозили ознайомитися з матеріалами його справи в Алуштинський суд. В цей час він встиг повідомити одному із слухачів, які перебували в будівлі, що він з понеділка оголосив голодування», - сказав Ладін.

За його словами, про конкретні причини голодування йому поки не відомо, але «все стане ясно під час судового засідання 18 січня».

Редактора місцевого видання «Твоя газета» Олексія Назімова і депутата російської міськради Алушти Павла Степанченка затримали 4 жовтня 2016 року за підозрою в комерційному підкупі і посередництві. За версією слідства, Назімов вимагав гроші у представника Алуштинської організації «Єдиної Росії» за нерозголошення відомостей, що ганьблять членів партії. Журналіст заявляє про політичний характер переслідувань.

Стосовно затриманих порушили кримінальну справу. Назімова спочатку обвинувачували за частиною 7 статті 204 Кримінального кодексу РФ (комерційний підкуп, пов'язаний з вимаганням предмета підкупу), а Степанченка - за частиною 2 статті 204.1 (посередництво в комерційному підкупі, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Згодом справу перекваліфікували за статтею 163 Кримінального кодексу РФ (вимагання).