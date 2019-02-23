Журналіст Скрипін, обурений «ватним» відбором на Євробачення, звернувся до керівництва Суспільного і СТБ



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Фіналістки відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк

Дівчата з гурту заявили напередодні, що Україна втратила Крим назавжди

Відомий журналіст Роман Скрипін, якому напередодні давали інтерв’ю учасниці національного відбору «Євробачення-2019» Анна і Марія Опанасюк (дует Anna Maria), звернувся до керівництва «Суспільного» і СТБ з питанням, чому в українському відборі на конкурс так багато «вати». Про це він написав у своєму «Фейсбуці».

«Батьки - колаборанти. Де СБУ, я не знаю… У національному відборі на Eurovision 2019, на хвилі якого ми з'явилися й через яке два роки потім мали проблеми з ефірами, беруть участь як мінімум дві юрособи. Це НСТУ та СТБ. Перше - з бюджетних коштів. В мене питання: чи осліп Зураб і все його… неперевершене правління. Чи це все злочинна діяльність StarLightMedia ім.Пінчука? У вас очі на сра*і виросли, що ви стільки вати напхали у відбір?», - написав обурений журналіст.

Як вже повідомлялося, скандал з фіналістками Національного відбору на Євробачення-2019 Анною і Марією Опанасюк набирає стрімких обертів. Знайшлася інформація про багатства доньок кримських чиновників Опанасюків.

За даними ЗМІ, батьки співачок − заступник голови Радміну Криму Лариса Опанасюк і відомий у Криму суддя Олександр Опанасюк, який у 2017 році пішов у відставку − разом із іншими чиновниками опублікували декларації про свої доходи та майно. Так, судячи з документів, вони живуть багатше і заробляють більше, ніж Глава Криму Сергій Аксьонов.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019,оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.



