Євробачення-2019. Скандал з дуетом Анна-Марія набирає обертів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фіналістки відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк Фото: Anna-Maria Opanasyuk / facebook.com

Знайшлася інформація про багатства фіналісткок відбору на Євробачення-2019 Анни і Марії Опанасюк в Криму: там і будинки, і машини, і мільйони

Скандал з фіналістками Національного відбору на Євробачення-2019 Анною і Марією Опанасюк (дует ANNA MARIA) набирає стрімких обертів. Знайшлася інформація про багатства доньок кримських чиновників Опанасюків. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на MK.ru.

За даними ЗМІ, батьки співачок − заступник голови Радміну Криму Лариса Опанасюк і відомий у Криму суддя Олександр Опанасюк, який у 2017 році пішов у відставку − разом із іншими чиновниками опублікували декларації про свої доходи та майно. Так, судячи з документів, вони живуть багатше і заробляють більше, ніж Глава Криму Сергій Аксьонов.

За словами інсайдерів, за 2015 рік Лариса Опанасюк заробила 1 млн 276 тисяч рублів, а ось чоловік чиновниці привніс у сімейний бюджет 1 млн 670 тисяч рублів.

Також за 2017 рік заступник голови Радміну Криму отримала 2,2 мільйона рублів. Крім того, у її власності перебуває земельна ділянка, а в користуванні − дві земельні ділянки, житловий будинок, дача і гараж.

Її чоловік Олександр за 2017 рік заробив майже 6 мільйонів рублів. Він має житловий будинок та нежитлове приміщення, а також легковий автомобіль Toyota і скутер Yamaha.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету ANNA MARIA і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019, оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.