Зірка «Листопаду» і «Будьте моїм чоловіком» Цуладзе помер в Тбілісі

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У Тбілісі помер радянський і грузинський актор Цуладзе

Знаменитий актор знявся в понад 90 фільмах

У Тбілісі у віці 83 років помер грузинський актор і режисер Баадур Цуладзе.

Про це повідомило грузинське видання Reginfo.ge.

Сумну новину першим повідомив кінознавець В'ячеслав Шмиров. Правда, крім самої інформації про смерть, він на той момент не мав ніякими деталями події.

Пізніше родичі Цуладзе повідомили грузинському телебаченню, що причиною смерті Баадура Сократовіча стала важка тривала хвороба.

Цуладзе був уродженцем грузинського міста Батумі. Народився кінематографіст в 1935 році; в 1961-му закінчив режисерський факультет ВДІКу і незабаром почав роботу на кіностудії «Грузія-фільм».

Цуладзе став автором десятка кінострічок, в тому числі короткометражки «Вальс на Мтацмінда», фільмів «Перерва», «Нагорода», «Наш черга, хлопці!», що вийшли в 60-ті - 80-ті роки ХХ століття. А в художній картині «Для любителів вирішувати кросворди» Цуладзе виступив одночасно як режисер і сценарист.

Також Баадур Сократовіч активно знімався в кіно. У фільмі-казці «Пригоди Буратіно» він зіграв власника харчевні «Трьох Піскарів»; в фільмі «Листопад» - постав в образі Арчіла, у фільмі «Блондинка за рогом»- в ролі Рашида Рашидовича, в картині «Будьте моїм чоловіком» виконав роль міліціонера.

Всього ж на рахунку Цуладзе - понад 90 кіноролей.

Цуладзе був керівником Гільдії кіноакторів Грузії і членом правління Спілки кінематографістів Грузії. Викладав акторську майстерність в Інституті театру і кіно ім. Ш. Руставелі.