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    Зіткнення потягів у Туреччині, є поранені (фото)

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    У середу, 14 квітня, на півдні Туреччини зіткнулися два вантажні потяги - Зіткнення потягів у Туреччині, є поранені (фото)
    У середу, 14 квітня, на півдні Туреччини зіткнулися два вантажні потяги
    DHA

    Два вантажні потяги зіткнулися у турецькій провінції Адана

    У середу, 14 квітня, у провінції Адана, що на півдні Туреччини, зіткнулися два вантажні потяги. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство DHA.

    В результаті інциденту зазнали поранень двоє машиністів, їх доправили в лікарню.

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    Зіткнення потягів у Туреччині, є поранені (фото)
    Зіткнення потягів у Туреччині, є поранені (фото)

    Повідомляється, що у районі Позанти провінції Адана товарний потяг врізався в інший товарний потяг, що рухався перед ним. Машиністи отримали травми, кілька вагонів поїздів зійшли з рейок.

    Нагадаємо, 2 квітня, на Тайвані поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку. Залізнична катастрофа забрала життя 36 людей.

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    Теги: Туреччина катастрофа дороги потяг надзвичайні ситуації
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