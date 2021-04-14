Зіткнення потягів у Туреччині, є поранені (фото)

У середу, 14 квітня, на півдні Туреччини зіткнулися два вантажні потяги

Два вантажні потяги зіткнулися у турецькій провінції Адана

У середу, 14 квітня, у провінції Адана, що на півдні Туреччини, зіткнулися два вантажні потяги. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство DHA.

В результаті інциденту зазнали поранень двоє машиністів, їх доправили в лікарню.

Повідомляється, що у районі Позанти провінції Адана товарний потяг врізався в інший товарний потяг, що рухався перед ним. Машиністи отримали травми, кілька вагонів поїздів зійшли з рейок.

Нагадаємо, 2 квітня, на Тайвані поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку. Залізнична катастрофа забрала життя 36 людей.