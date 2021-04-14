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    В Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір: одна людина загинула, четверо постраждали

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    В Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір: одна людина загинула, четверо постраждали

    Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини на Люстдорфській дорозі, кілька разів перевернувся

    Одна людина загинула, ще четверо постраждали унаслідок ДТП в Одесі. Аварія сталася на Люстдорфській дорозі в ніч проти середи. Про це повідомляє «Думська».

    Наголошується, що всередині машини було п'ятеро людей.

    «Уламки легковика лежать колесами вгору. Одна людина загинула на місці, четверо інших госпіталізовані з травмами різної тяжкості», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією видання, автомобіль Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини на Люстдорфській дорозі, кілька разів перевернувся та полетів всередину двору будинку №88б, де врізався в дерева.

    Наголошується, що від машини залишилася купа брухту. На місці працюють слідчі. Подробиці ДТП з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 13 квітня на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

    Також сьогодні вранці у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу.

    Теги: митниця ДТП Київ дороги Одеса вантажівки машини водій автомобіль аварія
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