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    Політика

    У партії Порошенка і Тимошенко найбільший антирейтинг – соцопитування

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    На останьому з&rsquo;їзді партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; головою обрали Петра Порошенка - У партії Порошенка і Тимошенко найбільший антирейтинг – соцопитування
    На останьому з’їзді партії «Європейська солідарність» головою обрали Петра Порошенка

    У «Європейської солідарності» найвищий антирейтинг

    Близько половини українців в жодному разі не будуть голосувати за партію «Європейська солідарність» (колишня БПП-«Солідарність»). Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – напочатку червня.

    На питання, за яку партію ви не проголосуєте за жодних обставин, 49,6% серед усіх опитаних (52,1% серед тих, хто має намір голосувати) назвали партію «Європейська солідарність».

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    На другому місці з великим відривом ВО «Батьківщина» - 27,4% (27,8%).

    Далі йдуть «Радикальна партія» (близько 25%), «Опозиційна платформа» (24%) та Опозиційний блок (22%).

    У президентської партії «Слуга народу» - найнижчий рівень антирейтингу, який складає 5,4% (4,9%).

    У Слуги народу - найнижчий антирейтинг
    У Слуги народу - найнижчий антирейтинг

    Нагадаємо, 31 травня партія «Європейська солідарність» провела з’їзд, на якому головою обрала Петра Порошенка. Детальніше про цей з’їзд читайте в статті «Оновлений Блок Порошенка: без Гройсмана і Луценка, але з Парубієм і дівчатами».

    Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.

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