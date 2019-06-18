Зливи підтопили понад 230 господарств у двох областях



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Наразі рівень води поступово спадає

На Львівщині та Херсонщині через сильні дощі підтоплені понад 230 домогосподарств.

Про це повідомляє ДСНС України.

«На Львівщині протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів. Станом на 7 годину 18 червня залишаються підтопленими 5 підвалів житлових будинків, 31 присадибна ділянка та 4 господарчі споруди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень води поступово спадає. Для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 12 чол. о/с та 4 од. техніки. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

Крім того на Херсонщині, де 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, з них 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району, станом на 7 годину 18 червня залишаються підтопленими 170 домогосподарств, з них 16 житлових будинків. Рівень води поступово спадає.

За прогнозом Укргідрометцентру, 18 червня очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води по Закарпатськiй областi в мiсцях проходження значних дощiв та сильних злив на малих водотоках та в верхiв’ях рiчок вночi з 17 на 18 червня на 0.5 - 1.2 м, значний схиловий та мiсцевий стiк. В гірських районах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

Крім того, у зв'язку з очiкуваними значними та мiсцями сильними зливами протягом 18-19 червня в басейнах Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 - 1,0 м над рiвнями 17 червня на 8 годину.

Також у гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв.