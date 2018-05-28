ЗМІ: Абрамович отримав ізраїльське громадянство

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Російський мільярдер Роман Абрамович

Абрамович начебто буде жити в особняку, який він купив за 100 млн шекелів в найстарішому кварталі Тель-Авіва

Російський мільярдер Роман Абрамович прибув до Тель-Авіва і отримав ізраїльське посвідчення особи, на яке має право за програмою репатріації євреїв до Ізраїля.

Про це повідомляє місцеве видання Y-Net.

Зазначається, що Абрамович прибув до аеропорту ім.Бен-Гуріона на своєму літаку вдень 28 травня.

«Він отримав усі документи і відкрив банківський рахунок в Ізраїлі...Абрамович буде жити в особняку, який він купив за 100 млн шекелів в районі Неве-Цедек (найстаріший квартал Тель-Авіва - ред.)», - зазначають ЗМІ. Будова - колишній готель, куплений у актриси Галь Гадот.

Як додає російське видання «Комерсант», у компанії Millhouse Романа Абрамовича заявили, що не коментують приватне життя бізнесмена.

Статки Абрамовича оцінюються у 12,5 млрд доларів, і, як очікується, він стане найзаможнішим громадянином Ізраїля.

Раніше повідомлялося, що Абрамовичу доведеться пояснювати походження статків, щоб отримати британську візу.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.