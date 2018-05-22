Абрамовичу доведеться пояснювати походження статків, щоб отримати британську візу

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Російський олігарх Роман Абрамович

Термін дії попередньої візи Абрамовича закінчився в квітні

Російський олігарх Роман Абрамович повинен пояснити британській владі походження своїх статків. Про це пише в понеділок, 21 травня, видання The Telegraph. Подібна процедура необхідна для отримання нової візи, яка дозволить олігархові повернутися на територію Великобританії.

Нові, жорсткіші правила отримання візи, вимагають підтвердити, що статки заявника зароблено законним шляхом. Але наявна ситуація не означає проведення розслідування щодо Абрамовича, повідомляє видання.

За даними The Bell, у бізнесмена була так звана інвестиційна віза, яку видають при вкладенні в британську економіку від 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця віза видається на 3 роки і 4 місяці, після чого її можна продовжити.

Термін дії попередньої візи Абрамовича закінчився в квітні. Напередодні, 20 травня, низка джерел в оточенні олігарха повідомили, що він не отримав нову британську візу. За цими даними, це не дозволило Абрамовичу відвідати фінал Кубка Англії з участю футбольного клубу Chelsea, який йому належить.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.