ЗМІ: Бомба влучила у турецький корабель у Чорному морі

У корабля, який слідував до Румунії, ракета влучила у трюм

У Чорному морі в турецький корабель під прапором Маршаллових островів влучила ракета. Про це повідомляє турецький канал NTV.

Пошкодження відбулися в трюмі судна «Юпітер», що належить компанії YA-SA Shipping, що рухалося з Одеси та прямувало до Румунії.

Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару з кормового трюма за 50 миль на південь від Одеси. На борту перебували 8 турків, 11 філіппінців і 11 українців.

Внаслідок інциденту загиблих та поранених немає. Корабель продовжив слідувати до Румунії.

Як повідомлялося, 24 лютого близько 5:00 ранку російські окупаційні війська розпочали повномасштабний наступ.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

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