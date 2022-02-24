Що відбувається в Харкові станом на полудень 24 лютого: є загиблі, потяги зупинено

Під Харковом спалили чотири російські танки

Як стало відомо з інформації ДСНС, 24 лютого в Чугуєві виникла пожежа в багатоквартирному будинку в результаті ворожого обстрілу. Загинула дитина.

«24 лютого о 08:23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу», – говориться в повідомленні.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. О 9:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

В результаті військового бомбардування країною-агресором мирного українського міста Чугуїв, під час виконання своїх службових обов’язків загинула диспетчерка аварійно-диспетчерської служби «Харківгаз» Світлана Пікало. Про це повідомили у відомстві.

Три працівники газової компанії у стані середньої тяжкості доставлені у лікарню.

Біля об’єкта військово-повітряних сил «Дергачі», Харківська область, розпочався мінометний обстріл, повідомили в Нацполіції.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, по передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами «Смерч».

У Харкові від ранку зупинені поїзди.

«З метою безпеки внесено зміни в рух поїздів:

№10 Київ–Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ-Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель–Новоолексіївка слідують ст. Федорівка

№44 Івано–Франківськ–Київ зупинено за ст. Ірша

№112 Київ–Авдіївка зупинено за ст. Покровськ. Потяги до Харкова тимчасово зупинені», – повідомила «Укрзалізниця».

Уранці техніка РФ пройшла український кордон у Харківській, а також Чернігівській, Сумській, Луганській областях.

Нагадаємо, військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Також у Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти

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