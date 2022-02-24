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    Російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео)

    &laquo;До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі&raquo; - Російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео)
    «До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі»
    фото з відкритих джерел

    У ДПСУ додали, що прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними силами України

    Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на острові Зміїному, прикордонники зайняли оборону. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

    «До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства», повідомили прикордонники.

    У ДПСУ додали, що прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними силами України.

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    Російські окупанти у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. Про це розповів на брифінгу в Офісі президента колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він повідомив, що це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

    На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.

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    Теги: прикордонники окупанти війна Facebook
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    Російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео)