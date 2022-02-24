Українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум

За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп

Прикордонники, Збройні сили України та Нацгвардія вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Про це близько 15:00 повідомляє Держприкордонслужба.

«Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Харкові ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

Також повідомлялося, що російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал.

Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Ще відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».