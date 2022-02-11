ЗМІ: депутат Луцької міськради від «слуг» не відвідує сесій, переховуючись від колекторів

За словами голови фракції «Слуга народу» у Луцькій міській раді, Костенко не відвідував сесії через сімейні обставини.

Колектори телефонують до родичів, друзів, знайомих і колег боржника, сподіваючись дізнатися його контакти та місце перебування

Депутат Луцької міської ради від фракції «Слуга народу» Андрій Костенко не відвідує сесій, оскільки, нібито, переховується від колекторів. Про це повідомляє регіональне видання konkurent.ua.

Повідомляється, що станом на 9 лютого 2022 року Костенко проігнорував 14 із 25 чергових і позачергових сесій і є найбільшим прогульником у Луцькраді.

Останні пів року депутата взагалі не бачили ні колеги у сесійній залі, ні виборці на окрузі, за яким він закріплений. До того ж, якщо раніше він активно вів свою сторінку у Facebook, наразі останній допис на ній датований 7 березня 2021 року.

Варто зазначити, що попри ігнорування депутатом засідань міськради, колеги по партії не внесли його кандидатуру до списків «на виліт», коли голова пропрезидентської партії Олена Шуляк заявила, що «Слуга народу» планує застосувати імперативний мандат та відкликати з місцевих рад 61 депутата місцевих рад в межах України.

За словами голови фракції «Слуга народу» у Луцькій міській раді Романа Бондарука, Андрій Костенко не відвідував сесії через сімейні обставини.

Як повідомляє konkurent.ua із посиланням на власні джерела, колектори телефонують до родичів, друзів, знайомих і колег боржника у надії дізнатися його координати, щоб стягнути заборговані кошти.

У єдиному державному реєстрі боржників журналісти знайшли чотири виконавчі провадження, тобто – примусове стягнення боргу, відкриті відносно людини з прізвищем, ім'ям та по батькові Костенко Андрій Олександрович. Три – за заявами кредитних установ: ТОВ «Фінансова компанія «Онлайн фінанс», ТОВ «Фінпромаркет» та ТОВ «Фінансова компанія «Еліт фінанс». Ще одне, яке точно відкрите саме проти депутата Луцької міської ради Андрія Костенка – за стягненням волинської податкової. Виходить, що депутат-ФОП не тільки заборгував кредиторам, а ще й державі. Щоправда, про яку суму несплачених податків йдеться – невідомо.

Раніше повідомлялося, що під Києвом колектори шантажували вчителів порнографією (фото, відео).

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