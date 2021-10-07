Проросійська ОПЗЖ подякувала Разумкову та порівняла Зеленського зі Сталіним

Одіозний нардеп Бойко порівняв відставку Разумкова зі сталінськими репресіями

Депутат від «Опозиційної платформи – за життя» Юрій Бойко заявив, що фракція не підтримує відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та подякував політику за роботу. Також він порівняв політику Володимира Зеленського зі сталінськими часами.

«ОПЗЖ не буде підтримувати відставку спікера, бо це суто політичні інтриги, які проводять у важкий для країни час… Коли вчора і сьогодні прослухав виступи деяких народних депутатів зі «Слуги народу», то мені стало зрозуміло, що ми повернулися у часи, які ми з вами, на щастя, бачимо тільки у кінофільмах. Це 37-й рік: когось колективно звинувачують, що він ворог народу, і кожен член колективу повинен вийти й опозорити його, сказати, який він був шпигун, як він погано працював. Оце ми бачили вчора і сьогодні. Це моральне падіння», – заявив Бойко під час засідання Ради 7 жовтня.

Також нардеп подякував Разумкову від фракції ОПЗЖ. «Незважаючи на те, що ми є політичними опонентами, хочу сказати дякую, що ви відстоювали принципи парламентаризму, проводили інтелігентно та виважено засідання ВР, намагалися чути не лише своїх соратників, а й опонентів також. До зустрічі у наступному парламенті», – заявив Бойко під час засідання Ради 7 жовтня.

Нагадаємо, Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.