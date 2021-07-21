ЗМІ: фірма з орбіти Медведчука допомогла окупантам привезти фільтри з ЄС у Крим

Журналісти-розслідувачі з Литви та України з'ясували, як німецькі фільтри потрапили на кримські електростанції попри санкції ЄС

Журналісти-розслідувачі з Литви та України з'ясували, як німецькі фільтри потрапили на кримські електростанції попри санкції ЄС

На двох ТЕС в окупованому Криму встановили німецькі фільтри Inge GmbH в обхід європейських санкцій

В окупованому РФ Криму на Таврійській та Балаклавській електростанціях встановили німецькі фільтри Inge GmbH в обхід європейських санкцій. Про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби «Радіо Свобода», повідомляє програма «Схеми».

Зазначається, що обладнання ввезли на територію півострова за підтримки литовської фірми, яка має тісні зв’язки з верхівкою «Роснефти», а також через пов’язані з депутатом від ОЗПЖ Віктором Медведчуком компанії.

Журналісти звернули увагу на схожі фільтри, встановлені на російській «Воронеж-Аква» та підсанкційних окупованих ТЕС у Криму. В обох випадках це – обладнання Inge GmbH, яке імпортувала з Литви фірма Run Engineering.

Невдовзі ліцензію на експорт відповідних товарів Литва у фірми відібрала через підозру, що фільтри міг потрапити до окупованого Криму. А проте фірма продовжила перевозити обладнання.

У коментарі представники литовської митниці зазначили, що не кожен товар проходить перевірку, та додали – якщо продукція вже одного разу її пройшла і неуспішно, то в теорії експортувати його з наступних спроб вже не вдасться.

Німецька компанія Inge GmbH, чиє обладнання потрапило в окупований Крим, зареєстрована у місті Грайфенберг, де має своє виробництво. Власник цього бізнесу – американська корпорація DuPont.

У корпорації відповіли, що Inge GmbH «ніколи не мала жодних відомостей і навіть жодних ознак того, що продукція, яка поставляється цьому замовнику, буде використовуватися не за вказаним замовником пунктом призначення».

Також журналісти встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки з компанією «Роснефть». А через низку компаній – із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Як відомо, Таврійську і Балаклавську ТЕС в окупованому Криму у 2019 році урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін. Їх вирішили збудувати в Криму після того, як Україна зупинила поставки електроенергії на окуповану територію.

Нагадаємо, навесні цього року на насосній станції в окупованому Криму виявлено обладнання Siemens.

Кілька років тому Siemens заявляла, що має намір через суд домогтися повернення своїх турбін, які за документами призначалися для теплоелектростанції Тамані, але до літа 2017 року виявилися в Криму. Москва заявляла, що в Криму знаходяться тільки турбіни російського виробництва з російських компонентів.

У 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території анексованого Криму.

У березні 2017 року німецький концерн Siemens заявив, що поставив чотири газові турбіни російському «Технопромекспорту», за контрактом, який був укладений до введення відповідних санкцій.

5 липня 2017 року Reuters повідомив, посилаючись на свої джерела, що компанія Siemens в обхід санкцій поставила до Криму газові турбіни для будівництва електростанції.

Згодом німецький концерн Siemens подав до Арбітражного суду Москви позов проти Росії через «кримські» турбіни.